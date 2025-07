E’ stata ufficializzata la formazione dell’Italia del rugby che affronterà il Sudafrica sabato 12 luglio alle 17.10 al Nelson Mandela Bay Stadium nel terzo ed ultimo Test Match del Tour Estivo 2025.

Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà il Sudafrica sabato 12 luglio alle 17.10 al Nelson Mandela Bay Stadium nel terzo ed ultimo Test Match del Tour Estivo 2025. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Confronto numero 18 tra le due squadre che si affronteranno nuovamente a distanza di una settimana dall’ultimo precedente disputato a Pretoria e che ha visto il successo degli Springboks con il risultato di 42-24.

Sono cinque i cambi nel XV titolare azzurro rispetto alla partita giocata a Pretoria. Inedito triangolo allargato con Mirko Belloni estremo – alla prima partita da titolare nella Nazionale Maggiore Maschile – e all’ala Lynagh e Trulla. Confermata la coppia di centri formata da Menoncello e Zanon, mentre in mediana dal primo minuto insieme a Giacomo Da Re – alla terza partita consecutiva da titolare – ci sarà Alessandro Garbisi.

In terza linea Ross Vintcent vestirà la maglia n.8 con Zuliani e il rientrate Sebastian Negri a completare il reparto. Confermati in seconda linea capitan Niccolò Cannone insieme a Zambonin, così come la prima linea formata da Ferrari, Di Bartolomeo e Fischetti.

Pronti a subentrare dalla panchina Dimcheff, Spagnolo, Hasa, Canali, Izekor, Odiase, Varney e Bertaccini.

In terza linea Lorenzo Cannone non è riuscito a recuperare dal trauma contusivo alla schiena subito nella prima partita contro il Sudafrica e non sarà disponibile per il match a Port Elizabeth. Rientrerà con il gruppo in Italia al termine del Tour Estivo e il suo percorso riabilitativo sarà seguito dal suo club di appartenenza

La partita sarà arbitrata dall’irlandese Andrew Brace.

Questa la formazione dell’Italia:

15 Mirko BELLONI (Zebre Parma, 1 cap)

14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 6 caps)

13 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 30 caps)

12 Marco ZANON (Benetton Rugby, 18 caps)

11 Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 16 caps)

10 Giacomo DA RE (Zebre Parma, 4 caps)

9 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 17 caps)

8 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 16 caps)

7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 34 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 64 caps)

5 Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 11 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 54 caps) – capitano

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 65 caps)

2 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 2 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints, 54 caps)

A disposizione

16 Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, 1 cap)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 15 caps)

18 Muhamed HASA (Zebre Parma, 2 caps)

19 Matteo CANALI (Zebre Parma, 1 cap)

20 Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 5 caps)

21 David ODIASE (Zebre Parma, 1 cap)

22 Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 33 caps)

23 Giulio BERTACCINI (Zebre Parma, 3 caps)