Saranno 24 i componenti della delegazione italiana all’Universiade che si terrà in Germania, a Rhine-Ruhr 2025, dal 17 al 23 luglio sulle pedane di Essen.

La Federazione Italiana dello Sport Universitario (FederCUSI), in collaborazione tecnica con 11 Federazioni Sportive Nazionali, ha ufficializzato la composizione della Delegazione Italiana Universitaria di scherma che parteciperà ai FISU World University Games Rhine-Ruhr 2025, in programma dal 16 al 27 luglio in Germania.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Con una delle squadre più numerose e qualificate di sempre, l’Italia si presenta con 219 studenti-atleti (111 donne e 108 uomini), provenienti da 57 diverse università italiane e non solo, pronti a gareggiare in 15 discipline sportive presenti nel programma di Rhine-Ruhr 2025. I ragazzi e le ragazze saranno accompagnati da 74 membri dello staff ufficiale formato da official, medici e tecnici e si sfideranno nelle sedi di gara nelle città tedesche della Renania di Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr, Hagen e nella capitale Berlino.

Dopo gli straordinari risultati ottenuti alle Universiadi di Chengdu 2023 (56 medaglie e 4ª posizione nel medagliere mondiale, 1ª in Europa) e le Universiadi Invernali di Torino 2025 (15 medaglie e 8ª posizione globale), l’Italia Universitaria punta a confermarsi tra le nazioni protagoniste dello Sport Universitario Internazionale anche a Rhine-Ruhr. Il lavoro sinergico condotto con le 11 Federazioni Sportive Nazionali coinvolte ha portato ad assemblare una delle delegazioni più numerose e competitive di sempre, che permette allo Sport Universitario Italiano di sognare.

Le parole del Presidente di FederCUSI, Antonio Dima

A pochi giorni dalla cerimonia di apertura, prevista per il 16 luglio, il Presidente di FederCUSI, Antonio Dima, esprime il proprio pensiero: “Unitamente all’orgoglio di rappresentare l’Italia nel mondo, anche la grande responsabilità di essere protagonisti, non di medaglie, che sono certo arriveranno, ma di contenuti etici, civici e sportivi che faranno dei nostri giovani sicuramente i Campioni di oggi e, si auspica, i Leader di domani.”

Nella Media Guide della Delegazione Italiana Universitaria, scaricabile sul sito Cusi.it, sono riportati i contributi istituzionali della Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini e del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, del Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, del Presidente FISU, Leonz Eder e di Lorenzo Lentini, membro del Comitato Esecutivo FISU e i saluti di tutti i Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali coinvolte.

Il commento del Presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone

Il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, nel suo intervento ha evidenziato: “La scherma italiana affronta l’Universiade Rhine-Ruhr 2025 con entusiasmo, ambizione e voglia di tener fede a una tradizione ricca di prestigio. Ventiquattro atleti, con tecnici e componenti di staff, saranno orgogliosamente parte di una grande famiglia, quella dell’Italia dello Sport Universitario. Da Presidente federale, che ha avuto il privilegio per tanti anni di guidare il CUS Catania e lavorare nel Consiglio di FederCusi, sono testimone diretto e convintissimo sostenitore del contributo decisivo che lo Sport Universitario dà al nostro Paese. Un ruolo determinante. La scherma, disciplina in cui la percentuale di studenti-atleti d’alto livello è elevatissima, è pronta a fare la sua parte all’Universiade tedesca ma anche, e soprattutto, nel quotidiano. Perché lo studio e lo sport sono pilastri della vita dei nostri giovani, ed esaltare tale binomio, con un impegno concreto, rappresenta la più grande mission in cui FIS e FederCusi sono e saranno sempre impegnate. Insieme”.

IL PROGRAMMA

La delegazione della scherma azzurra che prenderà parte all’Universiade di Rhine-Ruhr 2025 sarà composta da 24 atleti, impegnati sulle pedane di Essen dal 17 al 23 luglio nelle 12 gare in programma, di cui sei individuali e altrettante a squadre. Ci sono anche sei riserve in Italia, una per ciascuna specialità.

Gli assalti del massimo evento internazionale dello Sport Universitario scatteranno giovedì 17 luglio: in pedana la spada femminile individuale con al via le azzurre Elena Ferracuti, Carola Maccagno, Eleonora Orso e Vittoria Siletti; riserva tra le spadiste sarà Vera Perini. Seconda gara nel giorno d’apertura sarà la sciabola maschile con Cosimo Bertini, Marco Mastrullo, Mattia Rea ed Edoardo Reale; designato come riserva Edoardo Cantini.

Venerdì 18 spazio per il fioretto femminile: convocate Giulia Amore, Irene Bertini, Carlotta Ferrari e Aurora Grandis; riserva tra le fiorettiste sarà Benedetta Pantanetti (che ha sostituito l’indisponibile Matilde Molinari). Nel day-2 anche la spada maschile con Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Fabrizio Di Marco e Simone Mencarelli; spadista indicato come riserva è Marco Paganelli.

Sabato 19 l’ultimo giorno dedicato alle prove individuali. Per la sciabola femminile prescelte Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Claudia Rotili e Michela Landi; Maria Clementina Polli sarà la riserva. Infine il fioretto maschile, con Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi, Tommaso Martini e Federico Pistorio; riserva in Italia sarà Giuseppe Franzoni.

Con gli stessi quartetti, nella seconda metà della competizione, andranno in scena i tre giorni dedicati alle gare a squadre: domenica 20 la spada femminile e la sciabola maschile, lunedì 21 il fioretto femminile e la spada maschile, chiusura martedì 22 con i team event di sciabola femminile e fioretto maschile.

Gli schermidori azzurri a Essen saranno guidati dai tecnici Valerio Aspromonte (fioretto), Alberto Pellegrini (sciabola) e Giacomo Falcini (spada), con il supporto del fisioterapista Massimiliano Aver e dell’armiere Gennaro Castellano. Nella Delegazione FederCUSI, inoltre, sarà in Germania come prezioso riferimento anche per la scherma azzurra Alice Cometti.

UNIVERSIADI 2025 – Essen (Germania), 17-22 luglio 2025

Fioretto femminile: Giulia Amore, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis

Riserva: Benedetta Pantanetti

Fioretto maschile: Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Federico Pistorio

Riserva: Giuseppe Franzoni

Spada femminile: Elena Ferracuti, Carola Maccagno, Eleonora Orso, Vittoria Siletti

Riserva: Vera Perini

Spada maschile: Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Fabrizio Di Marco, Simone Mencarelli

Riserva: Marco Paganelli

Sciabola femminile: Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Claudia Rotili, Michela Landi

Riserva:Maria Clementina Polli

Sciabola maschile: Cosimo Bertini, Marco Mastrullo, Mattia Rea, Edoardo Reale

Riserva: Edoardo Cantini

Staff tecnico: Valerio Aspromonte (fioretto), Alberto Pellegrini (sciabola), Giacomo Falcini (spada)

Fisioterapista: Massimiliano Aver

Tecnico delle armi: Gennaro Castellano