Sabato 12 luglio si presenta ricco di eventi di sport in tv, con l’ottava tappa del Tour de France, la sfida di Nations League di volley tra Italia e Turchia e le Qualifiche del Gran Premio di Germania.

MATTINA

08.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Corea del Sud-Bulgaria (diretta streaming su VBTV)

08.40 MOTO3 – GP Germania, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 FORMULA E – GP Berlino 1, prove libere 3 (diretta streaming su Discovery+)

09.00 GOLF – Scottish Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 11.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 11.00)

09.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile/femminile a Chamonix, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.05 RUGBY (Test Match) – Nuova Zelanda-Francia (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streming su Sky Go, NOW)

09.25 MOTO2 – GP Germania, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.55 CICLISMO FEMMINILE – Giro d’Italia, settima tappa: Fermignano-Monte Nerone (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 12.45 alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play e Discovery+ dalle ore 12.45)

10.00 PALLANUOTO (Mondiali) – Spagna-Giappone (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW World Aquatics Tv)

10.00 SUPERBIKE – GP Gran Bretagna, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 BMX (Europei Racing) – Gare elite/under 23/juniores maschile e femminile, dalle qualifiche alla finale (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 12.00)

10.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Compound a squadre maschile/femminile/misto a Madrid, finali (diretta streaming su World Archery+)

10.00 LACROSSE (Europei field) – Italia-Francia (diretta streaming su Lax Tv)

10.10 MOTOGP – GP Germania, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.50 MOTOGP – GP Germania, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.10 CICLISMO – Tour of Austria, quarta tappa: Innsbruck-Kuethai (non è prevista diretta tv/streaming)

11.20 FORMULA E – GP Berlino 2, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

11.30 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Gara juniores femminile a Pal Arisal (diretta streaming su Discovery+)

11.35 PALLANUOTO (Mondiali) – Ungheria-Australia (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW World Aquatics Tv)

11.45 CANOA SLALOM (Europei juniores e under 23) – Kayak Cross maschile/femminile (diretta streaming su Canoe Planet)

12.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Gara juniores femminile a Pal Arisal (diretta streaming su Discovery+)

12.00 SUPERBIKE – GP Gran Bretagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.20 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Giappone-Polonia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

12.50 MOTO3 – GP Germania, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Gara elite femminile a Pal Arisal (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

13.10 PALLANUOTO (Mondiali) – Montenegro-Grecia (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW World Aquatics Tv)

13.25 CICLISMO – Tour de France, ottava tappa: Saint-Méen-le-Grand – Laval (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.45; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.45)

13.45 MOTO2 – GP Germania, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

POMERIGGIO

14.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Gara elite maschile a Pal Arisal (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.00 GOLF – ISCO Championship, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2 e DAZN dalle ore 22.00; diretta streaming integrale su Discovery+)

14.00 TENNIS – Wimbledon, finale doppio maschile: Hijikata/Pel vs Cash/Glasspol (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.05 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Compound individuale maschile/femminile a Madrid, finali

14.30 BASKET (Europei Under 20) – Italia-Belgio (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

14.45 PALLANUOTO (Mondiali) – Italia-Romania (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

15.00 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Trap femminile a Lonato del Garda, finale (diretta tv su Rai Play Sport 1)

15.00 MOTOGP – GP Germania, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Cechia-Olanda (diretta streaming su VBTV)

15.00 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore di San Paolo, prove libere 3 (diretta streaming su Discovery+)

15.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Finlandia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

16.00 SUPERBIKE – GP Gran Bretagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 18.00; differita streaming su tv8.it alle ore 18.00)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Europei Under 16, semifinale) – Italia-Turchia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.05 FORMULA E – GP Berlino 1, gara-1 (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

16.15 TRIATHLON (World Triathlon Championship Series) – Gara maschile ad Amburgo (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

16.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Finlandia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

16.30 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Trap maschile a Lonato del Garda, finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

17.00 TENNIS – Wimbledon, finale singolare femminile: Anisimova vs Swiatek (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.10 RUGBY (Test Match) – Sudafrica-Italia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.15 TRIATHLON (World Triathlon Championship Series) – Gara femminile ad Amburgo (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

SERA

19.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Italia-Turchia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

19.40 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore di San Paolo, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Europei) – Polonia-Danimarca (diretta streaming su UEFA Tv)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Europei) – Svezia-Germania (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, UEFA Tv)

21.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Speed maschile/femminile a Chamonix, tabellone finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

21.40 RUGBY (Test Match) – Argentina-Inghilterra (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

23.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Germania-Cina (diretta streaming su VBTV)