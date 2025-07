L’Italia torna a tagliare un traguardo importantissimo dopo 12 anni, è arrivata la tanto attesa qualificazione.

Una vera e propria notte magica quella che hanno vissute le azzurre questa sera, nonostante la sconfitta contro la Spagna. Le ragazze spagnole sono tra le favorite assolute per questa competizione e hanno chiuso il girone con tre vittorie, quattordici gol segnati e solo tre subiti. Hanno battuto Italia, Portogallo e Belgio, raggiungendo a pieni meriti i quarti di finale.

Anche le azzurre di Andrea Soncin, però, sono tra le migliori otto d’Europa. La qualificazione è arrivata grazie ai primi quattro punti guadagnati nelle sfide contro Belgio e Portogallo. La Nazionale femminile non raggiungeva questo traguardo da 12 anni. Il 16 luglio si disputeranno i quarti di finale contro la Norvegia.

L’Italia perde, ma si qualifica: ci sarà la Norvegia ai quarti di finale

Nell’ultima gara del girone, l’Italia è passata in vantaggio dopo 10 minuti grazie alla rete di Oliviero. Il vantaggio, tuttavia, è durato solo pochi minuti, fino al pari siglato da Castillo. Nella ripresa sono state le spagnole ad avere il pallino del gioco, con un possesso palla superiore al 70% e 13 tiri totali verso la porta di Laura Giuliani. Il raddoppio delle ‘furie rosse’ è arrivato già al 49′, ma l’Italia è rimasta aggrappata alla partita fino all’1-3 segnato da Gonzalez nei minuti di recupero.

La Norvegia è una squadra molto pericolosa, ma le azzurre l’hanno già affrontate e con la giusta concentrazione possono passare il turno. La squadra ha dimostrato di essere forte nonostante l’errore che ha portato al pareggio del Portogallo nel finale e che poteva costar caro. Dovranno continuare così, per superare un altro turno e per sognare ancora, più in grande possibile.