Cocciaretto-Pera in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Hobart 2023

Elisabetta Cocciaretto affronterà Bernarda Pera nei quarti di finale del torneo WTA 250 di Hobart 2023. Sembra trovarsi bene la giovane azzurra in Tasmania, dove in due incontri ha lasciato le briciole prima ad Alizé Cornet e poi a Jasmine Paolini, due avversarie ostiche e certamente più esperte della marchigiana, che però continua a fare progressi e a scalare il ranking. Ora nei quarti troverà l’americana di passaporto, ma croata di nascita, Bernarda Pera. E potrebbe sfruttare anche la maggior freschezza, dato che negli ottavi di finale Elisabetta è rimasta in campo solamente 58′ e la Pera invece ben due ore di più per avere la meglio su Siegemund.

Cocciaretto e Pera scenderanno in campo nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio. Ancora non si conosce l’ordine di gioco. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di ottavi di finale tra Paolini e Cocciaretto. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole delle protagoniste al termine della partita e per tutta la durata della manifestazione oceanica, ultimo appuntamento per affinare le armi in vista degli imminenti Australian Open.