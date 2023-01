Sorteggio tabelloni Australian Open 2023 stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming

Tutto pronto per il sorteggio dei tabelloni principali degli Australian Open 2023, primo Slam della stagione in programma da lunedì 16 a domenica 29 gennaio sui campi in cemento outdoor del Melbourne Park. Al maschile il favorito numero uno è il serbo Novak Djokovic. Quest’ultimo, dopo la vittoria ad Adelaide, va a caccia del decimo sigillo in carriera nella capitale aussie dopo non aver preso parte alla scorsa edizione a causa delle note vicissitudini relative al vaccino contro il Covid-19. Gli avversari più accreditati dell’ex numero uno del mondo sono il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Rafael Nadal, prima testa di serie del seeding vista l’assenza del connazionale Carlos Alcaraz e campione in carica del torneo.

Al femminile, invece, la giocatrice da battere sarà la polacca Iga Swiatek, che proverà a succedere nell’albo d’oro alla padrona di casa Ashleigh Barty. L’Italia, in attesa di buone notizie dalle qualificazioni, può già contare su ben dieci tennisti all’interno del main draw. Tra gli uomini saranno sicuri protagonisti Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. In campo femminile, invece, spazio a Martina Trevisan, Camila Giorgi, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. C’è davvero tanta curiosità di scoprire il percorso degli azzurri che, soprattutto al maschile, si presentano al via con tantissime ambizioni.

PROGRAMMA E COPERTURA TV DEL TORNEO

QUANDO E COME SEGUIRLO – Il sorteggio dei tabelloni principali degli Australian Open 2023 andrà in scena nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio. La cerimonia è prevista non prima delle ore 05:00 italiane (le 15:00 locali). Al momento non è garantita una copertura televisiva o streaming dell’evento. Gli appassionati, tuttavia, potranno monitorare la procedura degli accoppiamenti attraverso il sito ufficiale oppure le pagine social del torneo. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il sorteggio. Il nostro sito fornirà ai propri lettori aggiornamenti, approfondimenti ed analisi in merito al percorso degli italiani e non solo all’interno del primo Slam della stagione.