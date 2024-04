Brescia-Pisa oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brescia-Pisa, match dello stadio Rigamonti valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Le Rondinelle di Rolando Maran sono a metà classifica e si stanno giocando l’accesso ai playoff, dunque, hanno bisogno di vincere davanti ai loro tifosi. La formazione nerazzurra di Alberto Aquilani, dal suo canto, vuole tentare lo sgambetto ai lombardi per avvicinarsi ulteriormente alla permanenza nella serie cadetta. I padroni di casa arrivano da due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque giornate e sperano di ottenere i tre punti anche in questa occasione. Buon cammino anche per i toscani che, dopo aver conquistato tre successi nelle ultime cinque sfide, non hanno intenzione di fermarsi. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 6 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 253, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

RISULTATI E CLASSIFICA