Cobolli-Kotov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Marrakech 2024

Flavio Cobolli se la vedrà contro Pavel Kotov nel secondo turno dell’ATP 250 di Marrakech 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città marocchina. Entrambi hanno esordito con un successo nei confronti di una wild card. Il capitolino ha lasciato soltanto cinque giochi al giordano Abedallah Shelbayh mentre il bombardiere russo è riuscito a domare in due set il padrone di casa Elliot Benchetrit. I due giocatori hanno incrociato la racchetta già lo scorso gennaio agli Australian Open. Anche in quella circostanza si trattava di un secondo turno e Cobolli si impose in quattro parziali. Sarà proprio il tennista romano a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers, anche se Kotov conosce il modo di essere molto pericoloso pure su questo tipo di superficie. In palio c’è il pass per i quarti di finale, dove il vincitore potrebbe trovare sul proprio cammino anche il serbo Laslo Djere, prima forza del seeding.

