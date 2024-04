NBA 2023/2024: torna Embiid e i 76ers battono OKC. Milwaukee ko, Golden State ferma Dallas

Ben nove le sfide NBA andate in scena nella notte italiana tra martedì 2 e mercoledì 3 aprile. E nuovo avvicendamento in testa alla Western Conference: gli Oklahoma City Thunder, orfani di Shai Gilgeous-Alexander, cadono 109-105 a Philadelphia, che invece ritrova Joel Embiid (24 punti per lui al rientro). Ora OKC è in terza posizione, superata sia dai Nuggets che dai Timberwolves. Denver grazie al solito Jokic irreale da 42 punti, 16 rimbalzi e 16 assist ha vinto la gara interna contro gli Spurs per 110-105 nonostante un Wembanyama da 9 stoppate (oltre a 23 punti, 8 assist e 15 rimbalzi). Minnesota guidata dai 25 di Reid e dai 21 di Edwards ha avuto la meglio per 113-106 sugli Houston Rockets.

Della sconfitta di Houston ne approfitta Golden State, che ora è più tranquilla nella difesa del suo attuale decimo posto, l’ultimo con cui si accede ai play-in. Due tiri liberi di Klay Thompson sigillano la vittoria per 104-100 sui Dallas Mavericks, ai quali non è bastata la tripla doppia da 30+12+11 di Doncic. Vincono facilmente i Lakers, che a Toronto spazzano via i Raptors 111-128 con James, Davis e Russell tutti sopra quota 20 punti. I Sacramento Kings in ogni caso difendono la settima posizione vincendo 109-95 contro i Clippers senza Kawhi Leonard.

RISULTATI E CLASSIFICHE

A Est sconfitta decisamente a sorpresa dei Milwaukee Bucks, battuti 117-113 dagli Washington Wizards. 27 per Kispert, 16+13 assist per Jordan Poole. Antetokounmpo fa 35+15+10, ma non basta per ottenere la vittoria. Infine, con una prestazione da 34 punti di Terry Rozier, i Miami Heat superano 109-99 i New York Knicks.