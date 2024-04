Cisterna-Piacenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming girone Playoff 5° posto Superlega 2023/2024 volley

Tutto pronto per Cisterna-Piacenza, partita valevole per la prima giornata del girone dei Playoff 5° posto della Superlega 2023/2024 di volley maschile. I Playoff Scudetto sono giunti alle semifinali, ma contemporaneamente inizia anche la rincorsa verso un posto in Europa nella Challenge Cup 2024/2025. La formazione di Guillermo Falasca, noni al termine della regular season, vogliono vincere davanti al proprio pubblico per iniziare con il piede giusto l’avventura in questa fase del campionato.

Dall’altra parte della rete ci sono i biancorossi di Andrea Anastasi, usciti di scena un po’ a sorpresa nei quarti di finale dei Playoff Scudetto contro Milano e dunque a caccia di immediato riscatto. Si preannuncia ancora una volta grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 3 aprile al Palasport di Cisterna di Latina. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida Cisterna Volley-Gas Sales Bluenergy Piacenza dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Cisterna-Piacenza del girone dei Playoff 5° posto Superlega 2023/2024 di volley è visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.