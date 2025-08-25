Serie A, Udinese ed Hellas Verona non vanno oltre il pari: termina 1-1 il primo posticipo del lunedì.

Il primo posticipo del lunedì di Serie A è quello del Bluenergy Stadium e vede scontrarsi Udinese ed Hellas Verona. Il risultato, che non riesce ad andare oltre un pari, appare più che giusto ed arriva solo nel secondo tempo. Dopo una prima metà di gara tutt’altro che entusiasmante.

I ragazzi di Kosta Runjaic, autori di una buona gara, regalano ai propri tifosi il boato del momentaneo vantaggio al minuto 53, proprio nel momento di maggior crescita degli ospiti. I meriti vanno a Thomas Thiesson Kristensen che segna con un gol di testa dopo il cross da calcio d’angolo di Sandi Lovric.

Serie A, due angoli decidono il match fra Udinese e Verona

La rete non fa perdere d’animo i gialloblù, che tuttavia iniziano a subire le incursioni dei bianconeri nel tentativo di chiudere definitivamente la partita. Così anche il pari del Verona arriva da azione da calcio d’angolo, grazie al guizzo di Suat Serdar al minuto 73.

L’Udinese non ci sta e, con carattere e coraggio, cerca di rimediare al gol subito. Un tentativo che non riesce ai padroni di casa, ma che viene più volte sfiorato: sono due le traverse che i friulani mettono a segno, senza concretizzare.

Da domani le due squadre sono chiamate a pensare alle prossime sfide in programma. L’Udinese vola a Milano dove l’aspetta l’Inter. Per l’Hellas Verona c’è ancora una partita fuori casa, questa volta contro la Lazio.