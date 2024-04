Verona-Padova oggi in tv: canale, orario e diretta streaming girone Playoff 5° posto Superlega 2023/2024 volley

Tutto pronto per Verona-Padova, partita valevole per la prima giornata del girone dei Playoff 5° posto della Superlega 2023/2024 di volley maschile. I Playoff Scudetto sono giunti alle semifinali, ma contemporaneamente inizia anche la rincorsa verso un posto in Europa nella Challenge Cup 2024/2025. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, usciti di scena ai quarti di finale dei Playoff Scudetto contro la favorita Perugia, tornano sul campo di casa per vincere ed iniziare nel migliore dei modi questa fase del campionato.

Dall’altra parte della rete c’è un’altra formazione veneta, quella di Jacopo Cuttini, che ha chiuso la stagione regolare al decimo posto e ha potuto quindi allenarsi al meglio nelle ultime settimane. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 3 aprile al Pala Agsm AIM di Verona. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida Rana Verona-Pallavolo Padova dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Verona-Padova del girone dei Playoff 5° posto Superlega 2023/2024 di volley è visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.