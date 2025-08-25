Esordio da 10 e lode per la nuova Inter di Cristian Chivu che fa cinquina e batte il Toro senza pietà.

La partita conclusiva della prima giornata della Serie a 2025/2026 finisce con l’essere la più emozionante di tutte grazie all’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri battono senza pietà il Torino di Marco Baroni con un risultato di 5-0 che racconta un match senza storia.

I padroni di casa si dimostrano completamente padroni del gioco già nel primo tempo, che manda le due formazioni negli spogliatoi sul parziale di 2-0. La storia si ripete nella seconda frazione di gara, che si chiude con il gol all’esordio di Ange-Yoan Bonny, dopo essere partito dalla panchina.

L’Inter fa il pokerissimo al Torino: la cronaca

I nerazzurri si fanno pericolosi sin da fischio d’inizio dell’arbitro grazie a Marcus Thuram che tira di testa mandando il pallone sopra la traversa. I granata non si lasciano scoraggiare e tentano di reagire grazie soprattutto al neo arrivato Cyril Ngonge.

Il gol del vantaggio, tuttavia, non tarda ad arrivare: al minuto 18 Nicolò Barella da calcio d’angolo regala un assist ad Alessandro Bastoni che manda lo stadio in visibilio. La rete del raddoppio arriva dopo un brutto errore della difesa degli ospiti che regala un pallone ai padroni di casa: Marcus Thuram non ci pensa due volte e la sua diagonale segna il 2-0 sul tabellone.

Il secondo tempo è Inter-show, nonostante un Torino guidato da carattere e grinta. Al minuto 52 arriva il tris firmato da Lautaro Martinez che approfitta di un altro errore degli avversarsi e manda la palla in rete. Dopo solo 10′ Thuram cala il poker: traversone – ancora– di Bastoni verso il secondo palo, Biraghi non può rimediare. Chiude definitivamente i giochi il nuovo arrivato in casa Inter: al minuto 72′ Bonny sfrutta l’ennesimo errore della linea difensiva granata è piazza il quinto.