Ciclismo, Tour of the Alps 2024 quinta tappa oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Tour of the Alps 2024 si conclude oggi con la quinta e ultima tappa, lunga 118,6 chilometri con partenza e arrivo a Levico Terme. Grande attesa per la frazione decisiva, che vedrà andare in scena la battaglia per la maglia verde di leader della classifica generale. I corridori dovranno affrontare per due volte la salita di Palù del Fersina, per poi lanciarsi in picchiata verso gli ultimi chilometri in cui lo strappo di Valico di Tenna e le ultime centinaia di metri verso il traguardo rappresenteranno le ultime asperità di giornata. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA QUARTA TAPPA

TOUR OF THE ALPS 2024: CALENDARIO COMPLETO

START LIST E FAVORITI

IL PERCORSO DELLE CINQUE TAPPE: TUTTE LE ALTIMETRIE

ORARI, TV E STREAMING – La quinta e ultima tappa prenderà il via dal chilometro zero alle ore 12:20, con i corridori attesi sul traguardo di Levico Terme in un orario compreso tra le 15:10 e le 15:25 in base alle previsioni sulla media oraria della corsa. Gli appassionati potranno seguire la frazione finale del Tour of the Alps 2024 in diretta tv a partire dalle 13:35 sia in chiaro su RaiSport che su Eurosport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, Dazn, Sky Go, Eurosport.it e Now. Sportface.it vi terrà aggiornati su tutti i risultati e le classifiche della corsa, senza farvi perdere assolutamente nulla.