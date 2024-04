Ciclismo, Tour of the Alps 2024: start list e favoriti, Thomas prepara il Giro. L’Italia spera in Tiberi e Zana

I favoriti e i principali protagonisti della start list del Tour of the Alps 2024, di scena dal 15 al 19 aprile sulle strade di Alto Adige, Tirolo e Trentino. Un appuntamento importante per diversi corridori che stanno ultimando la preparazione in vista del Giro d’Italia, con un percorso per scalatori che ben si adatta a una collocazione così vicina alla Corsa Rosa. Andiamo quindi a scoprire quali sono gli atleti più attesi in questa edizione della corsa che ha sostituito dal 2017 il Giro del Trentino.

A livello di vittorie in bacheca ed esperienza, l’uomo da battere sarebbe senza dubbio Geraint Thomas. Il veterano gallese vuole preparare il Giro d’Italia per dare un altro assalto alla maglia rosa e in passato ha già vinto il Tour of the Alps trionfando nell’edizione 2017. L’incognita sull’attuale condizione c’è, possibile quindi che Thomas non sia al meglio delle sue possibilità. Tra i suoi fidi gregari ci sarà anche Filippo Ganna, non certo in grado di fare classifica ma pronto a dare il suo apporto importante. Non manca l’esperienza nemmeno a Romain Bardet, annunciato leader della dsm-firmenich PostNL e vincitore dell’edizione 2022: il francese è sempre pronto a giocare le sue carte quando la strada sale.

Molto interesse intorno a Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), che ha iniziato la stagione con diversi risultati di peso e sembra essere uno dei più accreditati per un piazzamento sul podio. Lo stesso piazzamento ottenuto lo scorso anno da Hugh Carthy, possente passista scalatore dell’EF Education-EasyPost che dodici mesi fa chiuse al secondo posto alle spalle di Geoghegan Hart. Chi invece potrebbe puntare su due corridori è la Bahrain-Victorious, che da una parte propone l’usato sicuro di Wout Poels e dall’altra il giovane italiano Antonio Tiberi che vuole provare a misurarsi con alcuni big in vista del Giro d’Italia. Outsider anche Juanpe Lopez, il coriaceo spagnolo della Lidl-Trek.

Il movimento italiano non chiude questa corsa sul podio dal 2019, quando Vincenzo Nibali fu terzo. Lo stesso “Squalo” è l’ultimo italiano ad aver vinto l’allora Giro del Trentino nel 2013. Ecco quindi che oltre a Tiberi potrebbe provare a far bene anche Filippo Zana (Jayco AlUla), almeno per un piazzamento in top-10.