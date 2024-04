Ciclismo, Tour of the Alps 2024: calendario tappe, orari, diretta tv e streaming

Il calendario completo e il programma del Tour of the Alps 2024, corsa di scena da lunedì 15 a venerdì 19 aprile a poche settimane dal Giro d’Italia. Conosciuto una volta come Giro del Trentino, l’appuntamento primaverile conferma il suo percorso adatto agli scalatori con diversi big attesi al via. Su tutti Geraint Thomas, mentre tra gli italiani torna in gara Filippo Ganna ma soprattutto c’è curiosità per vedere all’opera Antonio Tiberi. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire al meglio la corsa.

TV E STREAMING – Il Tour of the Alps 2024 sarà trasmesso in diretta tv sia in chiaro su RaiSport che a pagamento sui canali Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire le cinque tappe in programma anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Dazn, Sky Go, Eurosport.it e Now. Sportface.it vi racconterà la corsa giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche, risultati e tanto altro ancora.

Il programma completo del Tour of the Alps 2024

Prima tappa, lunedì 15 aprile

Egna – Cortina sulla Strada del Vino, 133.5 km

Partenza ore 12:00, arrivo ore 15:10-15:30

Seconda tappa, martedì 16 aprile

Salorno – Stans, 190.7 km

Partenza ore 10:35, arrivo ore 15:00-15:30

Terza tappa, mercoledì 17 aprile

Schwaz – Schwaz, 124.8 km

Partenza ore 11:15, arrivo ore 14:10-14:30

Quarta tappa, giovedì 18 aprile

Laives – Borgo Valsugana, 141.3 km

Partenza ore 11:20, arrivo ore 15:00-15:30

Quinta tappa, venerdì 19 aprile

Levico Terme – Levico Terme, 118.6 km

Partenza ore 12:20, arrivo ore 15:10-15:25