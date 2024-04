I Clippers sono pronti, vogliono il primo titolo della loro storia

I play-in sono ormai alle ultime battute e, tra pochi giorni, ci sarà l’inizio definitivo della post-season, con il primo turno play-off. Ad ovest la corsa è interessantissima, visto le numerose contender presenti, e spettacolare, e tra le possibili indiziate per la vittoria finale non possono mancare i Los Angeles Clippers.

La franchigia di coach Tyronn Lue vuole scrivere la storia, vincendo il suo primo titolo. La rosa, oltre ad essere abbastanza profonda, può contare sui suoi big 4 ovvero Kawhi Leonard, Paul George, James Harden e dalla panchina Russell Westbrook. Con il grande talento e a disposizione e con la concentrazione giusta, i Clippers possono sognare in grande, fermo restando che nel primo turno di playoff la squadra di Lue affronterà subito un avversario complicato come i Dallas Mavs di Doncic e Irving.

La squadra sembra molto concentrata, uno su tutti James Harden che ha dichiarato: “Voglio sempre giocare bene nei playoff. Ho avuto partite non eccezionali, ma ne ho avute alcune davvero belle. Per me l’obiettivo e vincere. Questa e l’unica cosa che mi manca ai massimi livelli“. Harden sottolinea come il suo grande obiettivo sia quello di conquistare finalmente l’anello Nba, che manca ancora al suo palmares. Come Harden, anche Russell Westbrook ha ribadito il concetto, vincere è l’unica cosa che conta.

Anche quest’anno però i Clippers dovranno fare i conti con il solito problema che condiziona la franchigia di Los Angeles da molte stagioni, ovvero gli infortuni. A dover far i conti con qualche acciacco è Kawhi Leonard, che a causa di un’infiammazione al ginocchio destro, è ancora in dubbio per gara 1 contro Dallas. La possibile assenza del numero 2 peserebbe e non poco, anche perché, come abbiamo visto in passato, è un giocatore che fa la differenza sia in attacco che in difesa.

George e compagni devono riscattare anche le infelice uscite dei playoff degli anni scorsi, sapendo di essere quasi obbligati a vincere, perché non portare a casa l’anello, potrebbe poter significare il definitivo fallimento del progetto. I Clippers ci credono e sembrano essere già molto concentrati, visto che Dallas è subito un avversario complicato, ma che dovrà battere se vuole finalmente vincere il tanto desiderato titolo.