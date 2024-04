Ciclismo, Tour of the Alps 2024: percorso e altimetria di tutte le tappe

Il percorso e le altimetrie di tutte le tappe del Tour of the Alps 2024, in programma dal 15 al 19 aprile sulle strade di Alto Adige, Tirolo e Trentino. L’ex Giro del Trentino torna anche quest’anno a poche settimane dal Giro d’Italia e propone diverse frazioni molto stuzzicanti e adatte agli scalatori. Tra i protagonisti più attesi spiccano i nomi di Geraint Thomas, Romain Bardet, Hugh Carthy e Ben O’Connor, mentre in ottica italiana le carte migliori per la classifica generale dovrebbero essere quelle legate ad Antonio Tiberi e Filippo Zana. Di seguito l’analisi tappa per tappe delle altimetrie e delle salite in programma.

TOUR OF THE ALPS 2024: CALENDARIO, ORARI, TV E STREAMING

Prima tappa, Egna – Cortina sulla Strada del Vino, 133.5 km

Prima frazione in terra d’Alto Adige, con un GPM piuttosto esigente in avvio: si tratta della salita che porterà agli oltre 1000 metri di quota di Andalo. Un’ascesa di 15,5 km alla media del 5,3%, con pendenze molto regolari e scollinamento a circa 90 km dall’arrivo. La lunga discesa riporterà i corridori nel fondovalle dove inizieranno i due giri del circuito finale. Il circuito è caratterizzato dalla salita di Penone, lunga 4,3 km alla media del 9,3% e con punte del 14% nella prima parte. Il secondo passaggio arriverà a 17 km dalla conclusione, dopo una discesa tecnica e insidiosa porterà ai 12 km finali pianeggianti.

L’altimetria

Seconda tappa, Salorno – Stans, 190.7 km

Si va in Austria con la seconda frazione, che nella prima parte propone un lungo tratto vallonato da Vipiteno fino al GPM del Brennero. Niente di impossibile, ma con il vento la situazione potrebbe complicarsi e sicuramente prenderà forma la fuga di giornata. Saliscendi anche nella parte conclusiva della tappa, ma il momento clou dovrebbe arrivare con la salita di Gnadenwald (4,5 km al 7,6% medio e punte al 10%) dalla cui vetta mancheranno ancora 15 km al traguardo. Attenzione agli ultimi 500 metri prima della linea d’arrivo, tutti in leggera salita.

L’altimetria

Terza tappa, Schwaz – Schwaz, 124.8 km

Frazione breve e interamente nel Tirolo, con la seconda parte tutta da vivere grazie al circuito che caratterizza gli ultimi 38 km. All’interno due salite brevi ma molto dure, che dovranno essere entrambe affrontate per due volte. Il GPM di Weerberg misura 3,2 km con una media del 9,9% e punte che superano il 12-13% nella parte centrale, mentre il GPM di Pillberg misura sempre 3200 metri ma con la pendenza media del 10,3% e punte dell’11-12%. Pochissima pianura quindi nel finale, con la discesa che termina a poco più di un chilometro dalla conclusione.

L’altimetria

Quarta tappa, Laives – Borgo Valsugana, 141.3 km

La tappa regina del Tour of the Alps 2024 propone quasi 4000 metri di dislivello e promette grande spettacolo, specie se i corridori vorranno interpretarla all’attacco. Subito il Passo San Lugano in avvio e poi una salita irregolare ma dal finale molto impegnativo verso il Passo Redebus. Segue una lunga discesa che darà respiro agli atleti, poi una volta raggiunta Pergine Valsugana inizierà una durissima sequenza con Passo del Compet (10,2 km all’8,3% medio), un versante inedito del Passo del Vetriolo (9,4 k all’8,7% medio) e infine il Colle San Marco dalla cui vetta mancheranno 9 km di cui 7 di discesa.

L’altimetria

Quinta tappa, Levico Terme – Levico Terme, 118.6 km

Il Tour of the Alps 2024 si deciderà in un’altra frazione breve ed esplosiva, con diverse possibili letture a livello tattico. Due circuiti distinti comporranno la prima parte della corsa: grande interesse per il secondo, con la salita di Palù del Fersina (12,5 k al 6,2% medio e punte dell’8-9%) da affrontare due volte. L’ultimo passaggio, a poco più di 25 km dal traguardo, darà il via alla lunga discesa che porta allo strappo di Valico di Tenna. Restano 5 km, con gli ultimi 1000 metri molto tecnici nell’abitato di Levico Terme ancora in salita.

L’altimetria