Chieri-Neuchatel oggi in tv: orario e diretta streaming finale ritorno Cev Cup femminile 2024 volley

Tutto pronto per Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Viteos Neuchatel UC, gara di ritorno della finale della Cev Cup femminile 2023/2024 di volley. Le ragazze di Giulio Bregoli, dopo aver vinto in tre set la gara di andata, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per conquistare almeno due set e assicurarsi così il trofeo della seconda competizione continentale per club. Le piemontesi però non devono commettere l’errore di sottovalutare le avversarie: la compagine elvetica non parte certo battuta e va a caccia dell’impresa in trasferta per ribaltare la situazione. Le svizzere però devono vincere 3-0 o 3-1 per rinviare il verdetto al Golden Set. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 20.45 di mercoledì 20 marzo al Palazzetto dello Sport Gianni Asti di Torino, in Italia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Chieri-Neuchatel della Cev Cup 2023/2024 di volley femminile.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE: TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

CALENDARIO VOLLEY 2024: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La finale di ritorno Chieri-Neuchatel della Cev Cup femminile 2023/2024 sarà visibile in diretta streaming su DAZN per gli abbonati, ma anche in modalità gratuita previa registrazione. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.