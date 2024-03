LIVE – Chieri-Neuchatel: finale ritorno Cev Cup femminile 2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Viteos Neuchatel UC, gara di ritorno della finale della Cev Cup femminile 2023/2024 di volley. Le ragazze di Giulio Bregoli, dopo aver vinto in tre set la gara di andata, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per conquistare almeno due set e assicurarsi così il trofeo della seconda competizione continentale per club. Le piemontesi però non devono commettere l’errore di sottovalutare le avversarie: la compagine elvetica non parte certo battuta e va a caccia dell’impresa in trasferta per ribaltare la situazione. Le svizzere però devono vincere 3-0 o 3-1 per rinviare il verdetto al Golden Set. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 20.45 di mercoledì 20 marzo al Palazzetto dello Sport Gianni Asti di Torino, in Italia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Chieri-Neuchatel della Cev Cup 2023/2024 di volley femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

CHIERI – NEUCHATEL (inizia alle 20.45)