Cesena-Lecco oggi in tv: data, orario e diretta streaming Playoff Serie C 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cesena-Lecco, match dello Stadio Dino Manuzzi valevole per la semifinale della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La compagine bianconera è reduce dal successo per 2-1 ottenuto nella gara di andata e adesso vuole consolidare il suo vantaggio anche davanti ai propri tifosi. La formazione ospite, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di vincere con due gol di scarto per passare il turno o di uno solo per andare ai supplementari. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 8 giugno alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e Sky Sport.

SEGUI LA DIRETTA

IL REGOLAMENTO

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA