FIFA, Infantino: “Premi al Mondiale Femminile saranno reali”

Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha messo l’attenzione sul prossimo Mondiale Femminile che è pronto a partire. Il numero uno della Fifa ha parlato dei premi per ciascuna giocatrice che vincerà la competizione più importante per nazionali.

Queste le parole di Infantino: “Questo nuovo modello di distribuzione, senza precedenti, farà sì che ogni singola giocatrice della Coppa del mondo femminile 2023 può ora contare su una remunerazione completa per i suoi sforzi nel corso del torneo. La capitana che alla fine solleverà l’iconico trofeo della Coppa del Mondo il 20 agosto a Sydney riceverà 270.000 dollari, così come ciascuna delle sue 22 compagne di squadra. Lo stipendio globale delle calciatrici professioniste è di circa 14.000 dollari all’anno, quindi gli importi assegnati nell’ambito di questo nuovo modello di distribuzione senza precedenti avranno un impatto reale e significativo sulla vita e sulla carriera di queste giocatrici. Inoltre, tutte le associazioni affiliate riceveranno una distribuzione finanziaria record basata sulle loro prestazioni, che potranno utilizzare per reinvestire nel calcio nei loro Paesi e che crediamo contribuirà a spingere ulteriormente il gioco femminile.”