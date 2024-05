Fortitudo Bologna-Treviglio oggi in tv: programma, orario e diretta gara-2 quarti di finale playoff Serie A2 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Fortitudo Bologna-Treviglio, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Nella partita che ha inaugurato la serie, la formazione di coach Caja ha rispettato il pronostico, imponendosi per 78-65 in una partita comandata fin dal primo quarto, chiuso con un parziale pesante di 25-8 che ha spianato la strada della Fortitudo verso la vittoria, rendendo vano anche il tentativo di rimonta degli ospiti nell’ultimo quarto. Ora, in scena una sfida importante in quanto Bologna dovrà confermare nuovamente il vantaggio ambientale per portarsi sul 2-0, mentre Treviglio cercherà il colpaccio per presentarsi sull’1-1 al cambio di campo. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 7 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Fortitudo Bologna-Treviglio, valida per i playoff di Serie A1 2023/2024 di basket.

IL CALENDARIO DEI PLAYOFF

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.