Cecchinato-Hanfmann in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia Roma 2023

Marco Cecchinato affronterà Yannick Hanfmann in occasione del terzo turno degli Internazionali d’Italia 2023, prestigioso torneo di scena in quel di Roma. Il tennista italiano ha sconfitto in serie Mackenzie McDonald e Roberto Bautista Agut, tra primo e secondo turno, dimostrando un invidiabile stato di forma e la consueta pericolosità sulla terra battuta. Il finalista dell’edizione 2018 del Roland Garros dovrà vedersela contro un giocatore ostico come il tedesco Hanfmann, notoriamente tra gli specialista sulla terra battuta per quanto concerne il circuito Atp; il tennis del teutonico si adatta perfettamente al rosso e le sue potenzialità non sono in discussione, palesate peraltro di recente ai danni di Taylor Fritz. Cecchinato andrà alla ricerca dell’ennesima impresa della sua carriera peculiare, altalenante certamente, ma con dei picchi di rendimento elevatissimi. Il pubblico di Roma, nello specifico, potrà aiutare il siciliano garantendo sostegno e vicinanza effettiva.

L’attesa sfida tra Cecchinato e Hanfmann si svolgerà lunedì 15 maggio, con orario d’inizio attualmente da definire per via ufficiale (seguiranno aggiornamenti non appena disponibili). La diretta televisiva sarà proposta dall’emittente Sky Sport (201 o 205), con live streaming fruibile tramite Sky Go e NOWTv. Un Atp al giorno, inoltre, sarà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20), mentre un incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, Sportface.it seguirà Cecchinato-Hanfmann e garantirà aggiornamenti in tempo reale e post-match ai propri lettori.