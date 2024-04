Catania-Benevento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Catania-Benevento, match dello stadio Massimino valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione etnea vuole evitare di dover prendere parte ai playout e per questo motivo ha bisogno di vincere in questo ultimo turno di regular season. La compagine giallorossa, dal suo canto, si sta ancora giocando il secondo posto in classifica e spera di riuscire a conquistarlo in ottica lotta per i playoff. La squadra padrona di casa arriva da una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate, mentre gli ospiti sono reduci da una vittoria, tre sconfitte e un pareggio. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 27 aprile alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno.

RISULTATI E CLASSIFICA