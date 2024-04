Arnaldi-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Daniil Medvedev nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Il giovane sanremese ha debuttato lasciando solamente cinque giochi all’ostico top settanta australiano Christopher O’Connell. Adesso per lui c’è un esame molto importante, quello contro il numero quattro del ranking mondiale nonché terza forza del tabellone alla Caja Mágica. Quest’ultimo ha potuto beneficiare di un bye all’esordio e, secondo i bookmakers, è il grande favorito per accedere al terzo turno contro uno tra l’australiano Max Purcell oppure il tennista a stelle e strisce Sebastian Korda. A condurre il bilancio dei precedenti, inoltre, è proprio il russo, che conduce per 2-0 (4-0 il computo dei set). Entrambi, tuttavia, si sono svolti su superfici rapide, con Arnaldi che può cercare di approfittare del rapporto per nulla idilliaco che intercorre storicamente tra il fenomeno sovietico e il rosso, manto su cui nell’arco della carriera non è mai riuscito a raccogliere grandi risultati.

Arnaldi e Medvedev scenderanno in campo oggi (sabato 27 aprile). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata dalle ore 11.00 sullo Stadium 3, al termine del terzo turno femminile tra la lettone Jelena Ostapenko e la qualificata argentina Maria Lourdes Carle. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205), oltre al nuovo Sky Sport Plus (per accedervi basta cliccare sul tasto verde del telecomando) per seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il secondo turno tra Arnaldi e Medvedev, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.