Brindisi-Turris oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brindisi-Turris, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine pugliese è da tempo retrocessa in Serie D, ma in questo ultimo appuntamento dell’anno spera di regalare una piccola gioia ai suoi tifosi. La formazione campana, dal suo canto, è in piena zona playout e deve vincere per sperare di riuscire ad evitare di doverli disputare tra qualche settimana. La squadra padrona di casa è reduce da due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque giornate. Gli ospiti, invece, arrivano da tre vittorie e un pareggio e vogliono proseguire la serie positiva. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 27 aprile alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 258.

