Capo Verde-Mozambico oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Capo Verde-Mozambico, match valevole la seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. Le due squadre vanno a caccia di punti per alimentare le speranze di qualificazione al turno successivo. La perdente con ogni probabilità sarà definitivamente eliminata dal torneo, mentre la vincente potrà ancora sperare nell’ultimo incontro. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 19 alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming sull’App e sul sito della medesima emittente.

