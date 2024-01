Sci alpino, problemi con l’alcol per l’austriaco Mayer: interviene la polizia a Kitzbuhel

Nuovi problemi per l’ex sciatore austriaco Matthias Mayer, da qualche mese ingaggiato dalla federazione per seguire i giovani di Coppa del Mondo. Ma a Kitzbuehel, dove questo fine settimana fa tappa lo sci internazionale, durante un ricevimento nell’albergo della squadra, è dovuta intervenire la polizia per allontanare lo sciatore che, salito su un tavolo e visibilmente alterato, aveva dato in escandescenze. La Federazione austriaca in una nota , augurando ogni bene all’atleta ed alla sua famiglia, ha constatato che i ”problemi di salute che Mayer ha da lungo tempo non sono stati ancora superati”.