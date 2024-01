Real Madrid, Ancelotti dopo la sconfitta nel derby: “Un errore di gioventù mentre eravamo in controllo”

“Abbiamo giocato molto bene, abbiamo combattuto, abbiamo recuperato il doppio svantaggio…ma alla fine siamo stati sconfitti mentre controllavamo il gioco a causa di una palla persa”. Questa, in sintesi, l’analisi di Carlo Ancelotti dopo la sconfitta del suo Real Madrid in Copa del Rey contro i cugini dell’Atletico. “Non so se l’eliminazione sia giusta, anche l’Atletico ha combattuto su ogni palla, ma abbiamo dato tutto, non abbiamo nulla da recriminare. Contro di loro subiamo tanti gol, ma ne facciamo anche tanti che non è facile”, spiega il tecnico emiliano.

Sulla condizione fisica dei suoi: “L’Atletico ha avuto più tempo per preparare la partita, un piccolo vantaggio in più, ma come detto abbiamo combattuto. Ora c’è tempo queste due settimane per migliorare la condizione fisica. Abbiamo perso la partita a causa di una palla persa e una grande azione di Griezmann”.