Milano-Sanremo 2024: percorso e altimetria della corsa

Sabato 16 marzo alle 10.00 prenderà il via la Milano-Sanremo 2024. Sarà la prima delle quattro Classiche Monumento in programma in stagione. L’anno scorso si è partiti da Abbiategrasso, quest’anno si scatterà da Pavia. La 115ª edizione della corsa vedrà i corridori impegnati in 288km di fatica fino a Sanremo. La novità è il passaggio nell’Oltrepò pavese nelle fasi iniziali. Per il resto, ci si addentrerà dopo il Passo del Turchino nella Riviera di Ponente con le tre consuete salite (Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta) per poi continuare a fare selezione sulle salite di Cipressa (pendenza max 7%) e Poggio di Sanremo (pendenza max 6%), a 5km dall’arrivo a Via Roma a Sanremo.

LE SALITE

Colle del Glovo: lunghezza 5.7km, dislivello 516m, pendenza media 2.7%, pendenza massima 8%

Capo Mele: lunghezza 2.5km, dislivello 104m, pendenza media 5.2%, pendenza massima 6%

Capo Cervo: lunghezza 2.5km, dislivello 110m, pendenza media 4.1%, pendenza massima 5%

Capo Berta: lunghezza 3km, dislivello 128m, pendenza media 4.3%, pendenza massima 8%

Cipressa: lunghezza 5.6km, dislivello 226m, pendenza media 4.1%, pendenza massima 7%

Poggio di Sanremo: lunghezza 3.7km, dislivello 137m, pendenza media 3.5%, pendenza massima 6%

L’ALTIMETRIA