Calendario Europei judo Zagabria 2024: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo degli Europei di judo 2024, in programma a Zagabria, in Croazia, da giovedì 26 a domenica 28 aprile. Grande attesa per la rassegna continentale, che mette in palio fino ad un massimo di 700 punti per il ranking olimpico in ciascuna delle 14 categorie di peso in gara ed è dunque una tappa importantissima in ottica qualificazione per Parigi. L’Italia, che ha già conquistato pass olimpici individuali in otto categorie, si presenta al via con 21 azzurri, 9 donne e 12 uomini, pronti a dare il massimo per crescere e sognare in grande. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari degli Europei 2024 di lotta e le informazioni per seguire le gare.

STREAMING E TV – L’evento sarà visibile integralmente in diretta streaming sulla piattaforma JudoTV, mentre i final block delle tre giornate saranno trasmesse in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, cronache e tutti i risultati ed il medagliere aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.

Calendario Europei judo Zagabria 2024

GIOVEDI’ 25 APRILE

10.00 Eliminatorie -48 kg, -52 kg e -57 kg femminili, -60 kg e -66 kg maschili

17.00 Final block -48 kg, -52 kg e -57 kg femminili, -60 kg e -66 kg maschili

VENERDI’ 26 APRILE

10.00 Eliminatorie -63 kg e -70 kg femminili, -73 kg e -81 kg maschili

17.00 Final block -63 kg e -70 kg femminili, -73 kg e -81 kg maschili

SABATO 27 APRILE

10.00 Eliminatorie 78 kg e +78 kg femminili, -100 kg e +100 kg maschili

17.00 Final block 78 kg e +78 kg femminili, -100 kg e +100 kg maschili

DOMENICA 28 APRILE

10.30 Eliminatorie evento a squadre miste

15.00 Final block evento a squadre miste