Calendario Playoff 5° posto Superlega 2023/2024 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo dei Playoff 5° posto della Superlega 2023/2024 di volley maschile: ecco il programma dettagliato e le informazioni per vedere tutte le partite. La nona e decima classificata al termine della stagione regolare e le quattro sconfitte dei quarti di finale dei Playoff Scudetto tornano in campo per conquistare un posto in Europa. Queste sei squadre disputano un girone all’italiana di sola andata (cinque partite per ciascuna squadra). Le migliori quattro del girone poi disputano le semifinali, da giocarsi in gara unica sul campo della meglio classificata al termine del torneo. Le vincitrici poi si sfideranno nella finale, anch’essa in gara secca in casa della squadra meglio piazzata, che mette in palio un posto per la Challenge Cup 2024/2025.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il calendario completo dei Playoff 5° posto della Superlega 2023/2024 con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

CALENDARIO PLAYOFF SCUDETTO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO 2024 COMPLETO DEL VOLLEY

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO VOLLEY

CALENDARIO PLAYOFF SCUDETTO SUPERLEGA 2023/2024

GIRONE

PRIMA GIORNATA

MERCOLEDI’ 3 APRILE

19.00 Rana Verona-Pallavolo Padova – Diretta volleyballworld.tv

20.30 Cisterna Volley-Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta volleyballworld.tv

GIOVEDI’ 4 APRILE

20.30 Cucine Lube Civitanova-Valsa Group Modena – Diretta volleyballworld.tv

SECONDA GIORNATA

DOMENICA 7 APRILE

16.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza-Rana Verona – Diretta volleyballworld.tv

17.00 Pallavolo Padova-Cucine Lube Civitanova – Diretta volleyballworld.tv

18.00 Valsa Group Modena-Cisterna Volley – Diretta volleyballworld.tv

TERZA GIORNATA

MERCOLEDI’ 10 APRILE

20.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena – Diretta volleyballworld.tv

20.30 Cisterna Volley-Pallavolo Padova – Diretta volleyballworld.tv

20.30 Cucine Lube Civitanova-Rana Verona – Diretta volleyballworld.tv

QUARTA GIORNATA

SABATO 13 APRILE

20.30 Rana Verona-Valsa Group Modena – Diretta volleyballworld.tv

DOMENICA 14 APRILE

17.00 Pallavolo Padova-Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta volleyballworld.tv

18.00 Cucine Lube Civitanova-Cisterna Volley – Diretta volleyballworld.tv

QUINTA GIORNATA

MERCOLEDI’ 17 APRILE

20.30 Rana Verona-Cisterna Volley – Diretta volleyballworld.tv

20.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza-Cucine Lube Civitanova – Diretta volleyballworld.tv

20.30 Valsa Group Modena-Pallavolo Padova – Diretta volleyballworld.tv

SEMIFINALI

LUNEDI’ 22 APRILE

20.30 Prima classificata del girone -Quarta classificata del girone – Diretta volleyballworld.tv

20.30 Seconda classificata del girone-Terza classificata del girone – Diretta volleyballworld.tv

FINALE

Da definire