Calendario Mondiali staffette 2024 atletica: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo dei Mondiali di staffette 2024 di atletica leggera, in programma sabato 4 e domenica 5 maggio al Thomas A. Robinson National Stadium di Nassau, nelle Bahamas. Grande attesa per l’appuntamento che vede al via i migliori atleti del mondo provenienti da oltre 40 Paesi, pronti a sfidarsi per conquistare la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi. Fra questi anche l’Italia, che vuole assicurarsi il biglietto per la capitale francese in tutte e cinque le staffette. La rassegna iridata caraibica mette in palio ben 14 carte olimpiche delle 16 disponibili: se non ci si qualifica alle Bahamas, bisogna sperare nei ripescaggi che verranno fatti in base al ranking mondiale aggiornato al 30 giugno. Ma chi si qualifica alle Olimpiadi di Parigi? Scopriamo, di seguito, il format e le carte olimpiche in palio, ma anche il programma dettagliato con gli orari italiani (6 ore in più rispetto alle Bahamas) e le informazioni per seguire l’evento in diretta.

CALENDARIO COMPLETO ATLETICA 2024: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI

ATLETICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

PARIGI 2024: IL PROGRAMMA DI TUTTI GLI SPORT

STREAMING E TV – L’evento non sarà visibile in diretta in Italia, ma Rai Sport + HD offrirà un’ampia sintesi delle gare nelle mattinate di domenica 5 maggio (dalle ore 10.50 alle 12.20) e lunedì 6 maggio (dalle ore 10.40 alle 12.10), visibili anche in streaming gratuitamente (previa registrazione) su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con cronache e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.

FORMAT E CARTE OLIMPICHE IN PALIO

Il format è lo stesso per tutte le cinque staffette: le nazioni iscritte (fino a 32) vengono ripartite in quattro batterie: si qualificano alle Olimpiadi di Parigi le prime due di ogni batteria, che vengono ammesse alla finale del giorno successivo. Le non qualificate della prima giornata (24 in tutto) passano da un turno di ripescaggio articolato in tre serie: anche in questo caso, le prime due a tagliare il traguardo conquistano il pass olimpico.

PROGRAMMA MONDIALI STAFFETTE

Orari italiani

PRIMA GIORNATA – Notte italiana tra sabato 4 e domenica 5 maggio

1:05 Batterie 4×400 mista

1:50 Batterie 4×100 femminile

2:25 Batterie 4×100 maschile

3:05 Batterie 4×400 femminile

3:49 Batterie 4×400 maschile

SECONDA GIORNATA – Notte italiana tra domenica 5 maggio e lunedì 6 maggio

1:05 Ripescaggio 4×100 maschile

1:40 Ripescaggio 4×100 femminile

2:05 Ripescaggio 4×400 maschile

2:30 Ripescaggio 4×400 femminile

3:04 Ripescaggio 4×400 mista

3:40 Finale 4×400 mista

3:50 Finale 4×100 femminile

4:00 Finale 4×100 maschile

4:10 Finale 4×400 femminile

4:20 Finale 4×400 maschile