Calendario Preolimpico tiro con l’arco Essen 2024: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo del Preolimpico di Essen 2024 di tiro con l’arco, in programma tra domenica 5 e lunedì 6 maggio: ecco tutte le informazioni per seguire la manifestazione. Grande attesa per l’evento che assegnerà tre carte nazione per i Giochi Olimpici di Parigi agli atleti meglio piazzati (massimo uno per Nazione) provenienti da Paesi non ancora qualificati. L’Italia quindi si presenta al via soltanto in campo maschile, dal momento che si è già assicurata una quota femminile grazie al bronzo vinto da Chiara Rebagliati ai Giochi Europei di Cracovia 2023. Si tratta del primo appuntamento cruciale nella corsa verso la qualificazione per le Olimpiadi: sempre ad Essen, si svolgeranno anche gli Europei (8-12 maggio) che metteranno in palio altre carte olimpiche.

STREAMING E TV – Il preolimpico di Essen 2024 di tiro con l’arco non gode di copertura televisiva né streaming, almeno per il momento, ma Sportface.it vi terrà aggiornati con tutti i risultati per non perdersi davvero alcuna emozione. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari dell’evento.

CALENDARIO PREOLIMPICO ESSEN 2024 TIRO CON L’ARCO

DOMENICA 5 MAGGIO

9.00 Ranking round

14.00 Primi turni a eliminazione diretta (fino agli ottavi di finale)

LUNEDI’ 6 MAGGIO

10.00 Quarti, semifinali e finali femminili

14.00 Quarti, semifinali e finali maschili