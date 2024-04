Calendario Italia Mondiali curling doppio misto 2024: programma, orari e diretta tv

Il calendario dell’Italia ai Mondiali di doppio misto 2024 di curling, in programma dal 20 al 27 aprile ad Oestersund, in Svezia: ecco le informazioni per seguire tutte le partite degli azzurri. Archiviate le rassegne iridate delle squadre maschili e femminili, tocca al format più recente del curling e molto apprezzato dal pubblico. Le migliori venti Nazioni al mondo sono pronte a darsi battaglia sul ghiaccio svedese nella lunga corsa verso il titolo. L’Italia si presenta al via con una coppia inedita: Stefania Constantini, campionessa olimpica in carica in questo evento (oro a Pechino 2022 con Amos Mosaner), torna sul ghiaccio con il giovane Francesco De Zanna, debuttante nella specialità ma già argento mondiale junior e bronzo ai recenti mondiali con la squadra maschile.

STREAMING E TV – Tutte le partite saranno visibili su The Curling Channel gratuitamente previo abbonamento. Alcune sfide saranno inoltre visibili per gli abbonati su Discovery + e sui canali tv di Eurosport, mentre non è ancora nota la piattaforma che trasmetterà l’intero evento. In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento con dirette testuali di tutte le partite dell’Italia e non solo, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato ed il calendario completo dei Mondiali di doppio misto di curling 2024 con le date e gli orari di tutte le partite.

MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO 2024: IL CALENDARIO DELL’ITALIA

SABATO 20 APRILE

10:00 Spagna-Italia (Sessione 1, Gruppo A)

18:00 Italia-Svizzera (Sessione 3, Gruppo A)

DOMENICA 21 APRILE

14:00 Italia-Francia (Sessione 5, Gruppo A)

LUNEDÌ 22 APRILE

10:00 Giappone-Italia (Sessione 7, Gruppo A)

18:00 Turchia-Italia (Sessione 9, Gruppo A)

MARTEDÌ 23 APRILE

14:00 Italia-Danimarca (Sessione 11, Gruppo A)

MERCOLEDÌ 24 APRILE

10:00 Norvegia-Italia (Sessione 13, Gruppo A)

18:00 Estonia-Italia (Sessione 15, Gruppo A)

GIOVEDÌ 25 APRILE

14:00 Italia-Germania (Sessione 17, Gruppo A)