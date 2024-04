Calendario Mondiali curling doppio misto 2024: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo dei Mondiali di doppio misto 2024 di curling, in programma dal 20 al 27 aprile ad Oestersund, in Svezia: ecco le informazioni per seguire tutte le partite. Le migliori venti squadre del mondo sono pronte a darsi battaglia sul ghiaccio svedese per conquistare l’ambito titolo iridato in un format nato pochi anni fa ma molto amato dal pubblico. L’Italia, che si presenta al via con una nuova coppia, proverà ad accedere ai playoff per inserirsi nella lotta per le medaglie. Stefania Constantini, campionessa olimpica in carica in questo evento (oro a Pechino 2022 con Amos Mosaner), torna sul ghiaccio con il debuttante nella specialità Francesco De Zanna, bronzo ai recenti mondiali con la squadra maschile e argento iridato junior.

STREAMING E TV – Tutte le partite saranno visibili su The Curling Channel gratuitamente previo abbonamento. Alcune sfide saranno inoltre visibili per gli abbonati su Discovery + e sui canali tv di Eurosport, mentre non è ancora nota la piattaforma che trasmetterà l’intero evento. In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento con dirette testuali di tutte le partite dell’Italia e non solo, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato ed il calendario completo dei Mondiali di doppio misto di curling 2024 con le date e gli orari di tutte le partite.

CALENDARIO MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO 2024

SABATO 20 APRILE

10:00 Sessione 1 (Gruppo A)

Danimarca-Germania

Spagna-Italia

Turchia-Estonia

Svizzera-Francia

Norvegia-Giappone

14:00 Sessione 2 (Gruppo B)

Scozia-Repubblica Ceca

Cina-Olanda

Svezia-Usa

Nuova Zelanda-Canada

Corea del Sud-Australia

18:00 Sessione 3 (Gruppo A)

Italia-Svizzera

Germania-Francia

Norvegia-Danimarca

Giappone-Estonia

Spagna-Turchia

DOMENICA 21 APRILE

10:00 Sessione 4 (Gruppo B)

Olanda-Nuova Zelanda

Repubblica Ceca-Canada

Corea del Sud-Scozia

Australia-Usa

Cina-Svezia

14:00 Sessione 5 (Gruppo A)

Estonia-Spagna

Danimarca-Giappone

Germania-Svizzera

Turchia-Norvegia

Italia-Francia

18:00 Sessione 6 (Gruppo B)

Usa-Cina

Scozia-Australia

Repubblica Ceca-Nuova Zelanda

Svezia-Corea del Sud

Olanda-Canada

LUNEDÌ 22 APRILE

10:00 Sessione 7 (Gruppo A)

Francia-Norvegia

Turchia-Svizzera

Giappone-Italia

Estonia-Danimarca

Germania-Spagna

14:00 Sessione 8 (Gruppo B)

Canada-Corea del Sud

Svezia-Nuova Zelanda

Australia-Olanda

Usa-Scozia

Repubblica Ceca-Cina

18:00 Sessione 9 (Gruppo A)

Turchia-Italia

Norvegia-Germania

Danimarca-Francia

Spagna-Giappone

Svizzera-Estonia

MARTEDÌ 23 APRILE

10:00 Sessione 10 (Gruppo B)

Svezia-Olanda

Corea del Sud-Repubblica Ceca

Scozia-Canada

Cina-Australia

Nuova Zelanda-Usa

14:00 Sessione 11 (Gruppo A)

Norvegia-Estonia

Italia-Danimarca

Svizzera-Spagna

Francia-Turchia

Giappone-Germania

18:00 Sessione 12 (Gruppo B)

Corea del Sud-Usa

Olanda-Scozia

Nuova Zelanda-Cina

Canada-Svezia

Australia-Repubblica Ceca

MERCOLEDÌ 24 APRILE

10:00 Sessione 13 (Gruppo A)

Spagna-Francia

Giappone-Turchia

Estonia-Germania

Norvegia-Italia

Danimarca-Svizzera

14:00 Sessione 14 (Gruppo B)

Cina-Canada

Australia-Svezia

Usa-Repubblica Ceca

Corea del Sud-Olanda

Scozia-Nuova Zelanda

18:00 Sessione 15 (Gruppo A)

Germania-Turchia

Svizzera-Norvegia

Francia-Giappone

Danimarca-Spagna

Estonia-Italia

GIOVEDÌ 25 APRILE

10:00 Sessione 16 (Gruppo B)

Repubblica Ceca-Svezia

Nuova Zelanda-Corea del Sud

Canada-Australia

Scozia-Cina

Usa-Olanda

14:00 Sessione 17 (Gruppo A)

Svizzera-Giappone

Francia-Estonia

Spagna-Norvegia

Italia-Germania

Turchia-Danimarca

18:00 Sessione 18 (Gruppo B)

Nuova Zelanda-Australia

Canada-Usa

Cina-Corea del Sud

Olanda-Repubblica Ceca

Svezia-Scozia

VENERDÌ 26 APRILE

10:00 Playoff da definire

10:00 Spareggi retrocessione da definire

18:00 Semifinali da definire

SABATO 27 APRILE

10:00 Finale per il bronzo

14:00 Finale per l’oro