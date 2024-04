Tabellone Mondiali doppio misto curling 2024: gli accoppiamenti

Il tabellone dei Mondiali di doppio misto 2024 di curling, in programma fino al 27 aprile ad Oestersund, in Svezia: ecco tutti gli accoppiamenti della fase finale ad eliminazione diretta. Sul ghiaccio svedese si sono sfidate nei gironi le migliori venti nazionali del mondo, ma solo le migliori tre coppie di ciascun gruppo proseguono la corsa verso il titolo. Seconda e terza classificata dei due gironi si sfidano in un turno di qualification, che sono di fatto dei quarti di finale. Le vincitrici poi si sfidano nelle semifinali: chi vince va a giocarsi la finale per l’oro, le due perdenti si giocano invece il terzo gradino del podio. Vuole provare ad inserirsi nella lotta per le medaglie anche l’Italia, al via con la nuova coppia composta da Stefania Constantini, campionessa olimpica in carica in questo evento (oro a Pechino 2022 con Amos Mosaner), ed il debuttante nella specialità Francesco De Zanna, bronzo ai recenti mondiali con la squadra maschile e argento iridato junior. Di seguito, gli accoppiamenti di tutte le partite dei playoff dei Mondiali di doppio misto di curling 2024.

TABELLONE MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO 2024

PLAYOFF

A3 vs B2

A2 vs B3

SEMIFINALI

Vincente A3/B2 vs A1

Vincente A2/B3 vs B1

FINALE PER IL BRONZO

Perdente Semifinale 1 vs Perdente Semifinale 2

FINALE PER L’ORO

Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2