Atletica, Trofeo della Liberazione: Riva si migliora negli 800

In occasione del 25 aprile va in scena il tradizionale Trofeo della Liberazione, distribuito in diverse sedi d’Italia. A Tivoli Federico Riva inaugura la stagione all’aperto siglando il record personale negli 800 in 1:47.9. Nella prima edizione del Memorial Andrea Barberi, decidato al quattrocentista azzurro venuto a mancare a dicembre, spicca Irene Siragusa, che completa i 200 in 23.61. Il Trofeo della Liberazione fa tappa anche a Siena, dove Diletta Fortuna è protagonista nel disco on 55.90, mentre Emily Conte è seconda in 52.13. Nel Memorial Claudio Perucchini è impegnato Simone Falloni con il suo martello che atterra a 69.76. A Modena invece Andrea Federici conquista il secondo posto nei 100 piani, mentre nel peso il 19,20 è siglato da Lorenzo Del Gatto, con il giavellottista Giovanni Frattini che trova il 69-80 e Veronica Zanon che nel triplo riparte da 13.41. Sulla pista di Donnas, Eleonora Marchiando trova un 24.15 nei 200 metri, in difficoltà a causa del forte vento, che disturba anche Alessia Succo negli 80 ostacoli. Infine, presente al Memorial Todaro di Udine Michele Fina, che scaglia il giavellotto a 68.20.