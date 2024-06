Calendario Campionati Italiani ginnastica ritmica Folgaria 2024: programma, orari e tv

Sta per terminare l’attesa per le Campionati Italiani 2024 di ginnastica ritmica, in programma al PalaFolgaria di Folgaria (Trento) tra venerdì 7 e e domenica 7 aprile: ecco, di seguito, il calendario e le informazioni per seguire le gare in diretta. Grande attesa per l’evento che vedrà le migliori atlete del Bel Paese sfidarsi per i titoli, sia nel Campionato Nazionale Assoluto che nel 1° Campionato Nazionale di Insieme Gold Ginnastica Ritmica (Giovanile, Allieve e Open). Si preannuncia ancora una volta grande spettacolo in pedana, dove scenderanno anche le stelle azzurre Sofia Raffaeli (in rappresentanza del Gruppo Sportivo Fiamme Oro) e Milena Baldassarri (Centro Sportivo Aeronautica Militare).

STREAMING E TV – Le gare dei Campionati Italiani di ginnastica ritmica 2024 saranno visibili in diretta streaming su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile gratuitamente previa registrazione sia online che tramite APP (disponibile sugli store iOS e Android). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale e tutti i risultati al termine per non perdersi alcuna emozione. Di seguito, il programma dettagliato di tutte e giornate dei Campionati Italiani di ginnastica ritmica.

VENERDI’ 7 GIUGNO

10.30 Prove pedana Campionato Nazionale Assoluto (secondo ordine di gara)

15.00 Concorso Generale 1° Campionato Nazionale d’Insieme Allieve (3 gruppi)

18.10 Finale 1° Campionato Nazionale d’Insieme Allieve (premiazione a seguire)

19.45 Concorso generale Campionato Nazionale Assoluto (cerchio e palla)

SABATO 8 GIUGNO

10.00 Concorso Generale 1° Campionato Nazionale d’Insieme Giovanile (4 gruppi)

15.00 Concorso Generale 1° Campionato Nazionale d’Insieme Open (4 gruppi)

19:45 Concorso Generale Campionato Nazionale Assoluto (clavette e nastro)

21:55 Premiazioni Concorso Generale Assoluto e designazione finaliste squadre Giovanile e Open

DOMENICA 9 GIUGNO

9.45 Finali di Specialità Campionato Nazionale Assoluto – Diretta Sportface TV

12.40 Finali 1° Campionato Nazionale d’Insieme Giovanile e Open

14.50 Premiazioni Finali