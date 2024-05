Roland Garros 2024: calendario, programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il calendario, il programma, le date, gli orari e la copertura tv e streaming del Roland Garros 2024, secondo Slam stagionale di in programma sui campi di Bois de Boulogne dal 26 maggio al 9 giugno. Le tante incognite fisiche riguardo ai big, da Novak Djokovic a Jannik Sinner passando per Carlos Alcaraz, rendono l’Open di Francia uno dei Major più aperti degli ultimi anni. I candidati alla vittoria, oltre ai giocatori sopracitati se in buone condizioni, sono davvero tanti e spaziano da Tsitsipas a Ruud, ma anche Rublev e Zverev. Difficile se non impossibile che ce la faccia Rafa Nadal, apparso non al meglio tra Madrid e Roma. Per quanto riguarda il femminile, invece, la favorita d’obbligo non può che essere la tre volte campionessa Iga Swiatek, chiamata tuttavia a vedersela con una concorrenza agguerrita, formata su tutte da Aryna Sabalenka e Elena Rybakina. Tra le azzurre, quella che sulla carta ha più chance di fare strada è Jasmine Paolini, ma occhio a possibili sorprese.

ENTRY LIST MASCHILE

ENTRY LIST FEMMINILE

La copertura televisiva del Roland Garros 2024 sarà offerta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky); live streaming disponibile inoltre tramite le piattaforme Discovery+, Sky Go e Dazn. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sui match, con annessi highlights, cronache e tabelloni costantemente aggiornati per tutta la durata dello Slam parigino.

PROGRAMMA COMPLETO ROLAND GARROS 2024

PRIMA SETTIMANA

Domenica 26 maggio, dalle ore 11.00 –> primo turno maschile e femminile

Lunedì 27 maggio, dalle ore 11.00 –> primo turno maschile e femminile

Martedì 28 maggio, dalle ore 11.00 –> primo turno maschile e femminile

Mercoledì 29 maggio, dalle ore 11.00 –> secondo turno maschile e femminile

Giovedì 30 maggio, dalle ore 11.00 –> secondo turno maschile e femminile

Venerdì 31 maggio, dalle ore 11.00 –> terzo turno maschile e femminile

Sabato 1 giugno, dalle ore 11.00 –> terzo turno maschile e femminile

Domenica 2 giugno, dalle ore 11.00 –> ottavi di finale maschili e femminili

SECONDA SETTIMANA

Lunedì 3 giugno, dalle ore 11.00 –> ottavi di finale maschili e femminili

Martedì 4 giugno, dalle ore 12.00 –> quarti di finale maschili e femminili

Mercoledì 5 giugno, dalle ore 12.00 –> quarti di finale maschili e femminile

Giovedì 6 giugno, dalle ore 15.00 –> semifinali femminili

Venerdì 7 giugno, dalle ore 15.00 –> semifinali maschili

Sabato 8 giugno, dalle ore 15.00 –> finale femminile

Domenica 9 giugno, dalle ore 15.00 –> finale maschile