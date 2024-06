Il percorso del Giro del Delfinato 2024, con tutte le altimetrie delle otto tappe in programma dal 2 al 9 giugno prossimi. La corsa francese è come sempre il perfetto antipasto per il Tour de France e vedrà al via diversi big che intendono prepararsi al meglio per la Grande Boucle che inizierà dopo meno di tre settimane dalla conclusione del “Criterium”. Primoz Roglic sarà una delle stelle attese al via: con lui saranno della partita tra gli altri anche i vari Remco Evenepoel, Juan Ayuso e Carlos Rodriguez. Per l’Italia attesa per Giulio Ciccone ma anche per Antonio Tiberi, reduce dal quinto posto del Giro d’Italia.

Ciclismo, Giro del Delfinato 2024: percorso e altimetria di tutte le tappe

Prima tappa, domenica 2 giugno: Saint-Pourçain-sur-Sioule – Saint-Pourçain-sur-Sioule, 172,5 km

Il Delfinato 2024 si apre con una frazione per velocisti, in cui gli unici tre brevi GPM di giornata sono tutti concentrati nei primi 50 km. Il finale sarà caratterizzato da un circuito di 30 km da ripetere per due volte, con i corridori che quindi transiteranno per due volte sul traguardo prima del probabile sprint di gruppo.

L’altimetria

Seconda tappa, lunedì 3 giugno: Gannat – Col de la Loge, 142 km

Si inizia a salire con una tappa breve e tutto sommato non troppo impegnativa, ma comunque con un arrivo in salita. Dopo i primi km pianeggianti il tracciato prevede un percorso molto mosso, con due GPM brevi a metà frazione. Possibile che i fuggitivi siano pronti a giocarsi le loro possibilità anche nel finale, che vedrà il gruppo affrontare la Côte de Saint-Georges-en-Couzan (7 km al 5,8% medio) e il Col de la Croix Lardet (3,1 km al 6,1% medio) dalla cui fine mancheranno ancora 8 km al traguardo. La strada continuerà a salire al 4-5% fino alla conclusione della tappa agli oltre 1200 metri di quota del Col de la Loge.

L’altimetria

Terza tappa, martedì 4 giugno: Celles-sur-Durolle – Les Estables, 181,7 km

Pochissima pianura anche in questa terza frazione, che vede la corsa entrare nel dipartimento dell’Alta Loira. Sono cinque i GPM da affrontare, con l’unico seconda categoria che è a metà percorso: si tratta della Côte de Saint-Victor-sur-Arlanc (3 km al 9% medio). Nella parte conclusiva della tappa la strada tenderà sempre a salire, con la salita finale rappresentata dalla Côte des Estables che con i suoi 3,8 km al 5,2% medio porterà sul traguardo. Una giornata interlocutoria per i big, che però dal giorno seguente dovranno iniziare a fare sul serio.

L’altimetria

Quarta tappa, mercoledì 5 giugno: Saint-Germain-Laval – Neulise, 34,4 km (cronometro individuale)

Il primo crocevia per la classifica generale è dato dalla cronometro di 34,4 km con arrivo a Neulise. Una prima parte con grandi rettilinei e alte velocità sarà seguita da una fase centrale più tortuosa, dove le abilità nella guida della bicicletta potrebbero fare la differenza. Le velocità torneranno poi elevate nella parte conclusiva, per quella che nel complesso sarà una prova dove gli specialisti delle crono potranno guadagnare terreno importante prima delle grandi montagne.

L’altimetria

Quinta tappa, giovedì 6 giugno: Amplepuis – Saint-Priest, 167 km

Una tappa che potrebbe anche sorridere ai velocisti più resistenti che saranno in grado di tener duro nella prima parte. Gli ultimi 50 km vedono infatti un solo GPM di quarta categoria come unica asperità, motivo per cui alcuni sprinter potrebbero anche provare a controllare la corsa per giocarsi il successo in volata. Resta comunque un’ottima occasione anche per le fughe da lontano.

L’altimetria

Sesta tappa, venerdì 7 giugno: Hauterives – Le Collet d’Allevard, 174,1 km

Il trittico decisivo del Delfinato 2024 si apre con la sesta tappa, che dopo oltre 100 km pianeggianti si troverà davanti le prime vere salite alpine di questa edizione. I corridori dovranno infatti affrontare dapprima il Col du Granier (8,9 km al 5,4% medio), dalla cui vetta però mancheranno ancora 45 km all’arrivo. L’attesa sarà tutta per la salita verso l’arrivo de Le Collet d’Allevard: un GPM “hors categorie” di 11,2 km alla pendenza media dell’8,1% ma con diversi tratti in doppia cifra e un dislivello complessivo di quasi 1000 metri. La battaglia tra i big è praticamente certa, lo spettacolo non mancherà.

L’altimetria

Settima tappa, sabato 8 giugno: Albertville – Samoëns 1600, 155,3 km

Tappa non lunghissima ma molto intensa, con tre GPM di prima categoria prima dell'”hors categorie” finale. La partenza in lieve salita porterà subito all’attacco del Col de Saisies (9,4% al 6,6%), poi un tratto di discesa e fondovalle porterà praticamente in successione alla Côte d’Arâches (6,1 km al 7,1%) e al Col de la Ramaz, lungo 13,9 km alla media del 7,1%. Da qui mancheranno ancora poco meno di 40 km alla conclusione, con la lunga discesa che porterà al traguardo volante e poco dopo all’attacco della salita conclusiva. Quest’ultima sarà lunga 10 km e presenterà una media del 9,3%, numeri che garantiscono la possibilità di far selezione e cambiare profondamente la classifica generale.

L’altimetria

Ottava tappa, domenica 9 giugno: Thônes – Plateau des Glières, 160,6 km

L’edizione 2024 del Giro del Delfinato si deciderà con un’altra frazione d’alta montagna, la terza consecutiva. Partenza ancora una volta molto impegnativa con un GPM di prima categoria e uno di terza in rapida successione, con la fuga di giornata che probabilmente prenderà corpo in questo tratto. Poi un tratto più vallonato nel fondovalle porterà la corsa alle pendici del GPM de La Salève (12,1 km al 6,8% medio e un tratto centrale molto impegnativo). Dalla vetta i corridori avranno però ancora quasi 60 km da percorrere, con la vallata che condurrà ai piedi dell’ultima salita: il Delfinato si deciderà a Plateau des Glières al termine di un’ascesa di 9,4 km alla media del 7.1%. Una pendenza “falsata” dai 2 km conclusivi, praticamente quasi pianeggianti.

L’altimetria