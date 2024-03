Pesaro-Reggio Emilia oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Pesaro-Reggio Emilia, sfida valida come 24^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Le due vittorie consecutive davanti al proprio pubblico, di cui l’ultima arrivata nientemeno che contro la Virtus Bologna, hanno ridato morale alla squadra di coach Sacchetti, che deve continuare a sfruttare questo entusiasmo se vuole continuare a tenere vivo l’obiettivo salvezza, rappresentato da quel terzultimo posto ora lontano appena una vittoria. Di contro, però, una squadra di livello come quella allenata da coach Priftis, che vuole invece conservare il quinto posto per non finire risucchiata nel gruppone di metà classifica: Reggio Emilia, però, ha vinto una sola volta in trasferta negli ultimi tre mesi. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 24 marzo sul parquet della Vitrifrigo Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Pesaro-Reggio Emilia, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su DMAX, oltre che in streaming sul relativo sito e su Dazn.