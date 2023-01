Bronzetti-Siegemund oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Lucia Bronzetti affronterà Laura Siegemund nel primo turno degli Australian Open 2023, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. L’azzurra ha iniziato la sua stagione dalla United Cup, dove possiamo affermare abbia svolto il suo compito senza infamia e senza lode. Questo perché ha vinto tre singolari in cui era ampiamente favorita e perso gli altri tre in cui partiva con gli sfavori del pronostico. Poi la stanchezza accumulata e il viaggio verso la Tasmania – seppur vicina – hanno probabilmente condizionato Lucia durante il suo match di primo turno ad Hobart contro la russa Blinkova. La tedesca ha giocato i due stessi tornei, perdendo contro Kvitova e Pegula in United Cup e poi facendo secondo turno ad Hobart, dove ha battuto Martincova prima di perdere da Pera. Non ci sono precedenti tra le due giocatrici, ma potrebbe essere un match equilibrato, con Lucia leggermente favorita.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Bronzetti e Siegemund scenderanno in campo oggi, martedì 17 gennaio. Il match è in programma sul Court 15 come 3° a partire dall’01:00 italiana (dopo Selekhmeteva-Vekic). Tutti gli incontri dello slam australiano saranno visibili integralmente solo sulla piattaforma Discovery+ o sul sito di Eurosport, in entrambi i casi previo abbonamento. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, attraverso i due canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili al 210 e 211 di Sky, ma anche su Dazn, SkyGo e NowTv. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match in questione, più tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.