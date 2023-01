Australian Open 2023, Nadal: “Problema all’anca, sono distrutto mentalmente ma domani è un altro giorno”

Nadal ha parlato alla stampa locale dopo la sconfitta in tre set contro McDonald arrivata anche a causa del problema accusato all’anca nel secondo set: “Ho accusato un dolore all’anca. È l’anca sinistra. Non so cosa stia succedendo. Se è il muscolo, se è un’articolazione, ho fatto trattamenti in passato ma non era così. In questo momento è difficile saperlo, ma farò i test. Mi era già successo nei giorni scorsi, ma mai forte così. Faremo degli accertamenti, ma ora fatico a muovermi. Non so se in migliori condizioni avrei potuto vincere: avrei avuto più chance, ma ho comunque perso. Non posso dire di non essere distrutto mentalmente perché mentirei. È difficile, ma spero che non sia niente di grave”. Nadal ha motivato anche la scelta di non ritirarsi e portare a termine l’incontro: “Non ho chiesto al mio box se dovessi ritirarmi o meno, sono grande abbastanza per decidere autonomamente. Non volevo ritirarmi essendo il campione uscente, preferivo completare il match. È triste, ma domani è un altro giorno”.