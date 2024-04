Brindisi-Venezia oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Brindisi-Venezia, sfida valida come 29^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Partita molto importante per la squadra allenata da coach Sakota, che con il colpo esterno sul campo di Pistoia si è regalata ancora una possibilità di guadagnare la salvezza in Serie A1, un obiettivo che sembrava sfumato a metà marzo: da allora, in sei partite sono arrivate tre vittorie, e ora la squadra pugliese ha 18 punti, ritrovandosi a sole due lunghezze dal terzultimo posto. Dall’altra parte c’è una squadra di livello sicuramente superiore ma dal rendimento altalenante nelle ultime settimane, dato soprattutto dalla posizione di classifica, con i lagunari che sono certi del quarto posto. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 28 aprile sul parquet del PalaPentassuglia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Brindisi-Venezia, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn.