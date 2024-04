Ragusa-Virtus Bologna oggi in tv: programma, orario e diretta gara-2 playoff Serie A1 femminile 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Ragusa-Virtus Bologna, sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket. La formazione siciliana ha sorpreso le Vu Nere nel primo atto della serie, imponendosi in trasferta grazie ad una grande prova collettiva in cui sono spiccate Juskaite e Chidom, e in cui è risultata la grande precisione al tiro, visto che la partita si è chiusa con oltre il 50% sia da due che da tre per la formazione di coach Lardo. Alla Virtus, invece, non sono bastate le super prestazioni di Zandalasini e Dojkic (27 e 26 punti) per una rimonta finale solo sfiorata, e limitata da un’insolita fragilità difensiva. Ora, quindi, l’obiettivo della Virtus è quello di ribaltare nuovamente il fattore campo rimandando tutto a gara-3. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 28 aprile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Ragusa-Virtus Bologna, valida per i playoff di Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.