Festa scudetto Inter 2024, percorso e orari pullman: itinerario e strade chiuse

La giornata di domenica 28 aprile è dedicata alla festa scudetto dell’Inter, che si è laureato campione d’Italia 2023/2024 e festeggerà per le strade di Milano. Ecco tutte le informazioni sul percorso e gli orari del pullman scoperto dei nerazzurri, l’itinerario e le strade chiuse. L’appuntamento è da San Siro alle ore 16 – dopo la partita contro il Torino – con il pullman che percorrerà via Caprilli, piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico, piazza Firenze, quindi corso Sempione, viale Melzi D’Eril, viale Giorgio Byron, viale Elvezia, piazzale Biancamano, viale Francesco Crispi, piazza XXV Aprile, Bastioni di Porta Nuova e via Melchiorre Gioia, prima della sfilata in viale della Liberazione, sotto la sede dell’Inter. Si proseguirà poi lungo viale Ferdinando di Savoia, piazza della Repubblica, via Turati, via Manzoni, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Giuseppe Mengoni, e piazza Duomo. In totale saranno otto i chilometri percorsi, per un cammino di oltre cinque ore. La festa andrà però avanti fino a notte fonda, tanto che il prefetto di Milano ha vietato la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto in contenitori di vetro e in lattine sia in forma fissa che ambulante.

Per quanto riguarda i mezzi pubblici, il tram 16 salterà la fermata di piazza Axum già dalle 10:30 (due ore prima del match), mentre durante la gara farà capolinea in via Dessié, sosta tuttavia eliminata per un’ora a fine partita. Per quanto riguarda il bus 49, invece, non sono previste fermate tra via Harar e via Morgantini dalle 10.30 e fino alle 16, ma passerà da via San Giusto, via Novara e da piazza Melozzo da Forlì. Previste poi delle deviazioni per i bus 64 e 80, verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano, rispettivamente da via Novara e da via San Giusto a via Novara e via Sant’Elena. Eliminati poi gli stop di via Diomede e di Sant’Elia per i bus della linea 78, che freneranno in via Patroclo e via Bisanzio. Verso via Govone, salteranno le fermate da via San Giusto e Ferreri a via Pinerolo e via Harar. Dalle 18 chiuso anche il metrò in Duomo.