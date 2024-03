Brindisi-Sassari oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Brindisi-Sassari, sfida valida come 25^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Tre vittorie nelle ultime quattro partite sono l’incoraggiante bottino delle ultime settimane per gli uomini di coach Sakota, che hanno raggiunto Pesaro in classifica, ma si tratta ancora solo del penultimo posto. La strada verso la salvezza, infatti, è ancora lunga, con il terzultimo posto lontano due vittorie, ma i pugliesi cercano il terzo successo casalingo di fila per alimentare il sogno. Di fronte, una squadra che cerca, invece, l’aggancio alla zona playoff, lontana due punti dopo aver perso lo scontro diretto contro Trento. Incontro tutto da seguire, quindi, con entrambe le squadre che hanno bisogno dei due punti per potersi avvicinare ai rispettivi traguardi. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 30 marzo sul parquet del PalaPentassuglia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Brindisi-Sassari, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.