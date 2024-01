Brescia-Treviso oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Brescia-Treviso, sfida valida come 16^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Dopo la sconfitta contro Brindisi, la formazione di coach Magro torna tra le mura amiche, dove fin qui, in campionato, ha perso una sola volta. Di fronte, la squadra veneta, dopo quattro vittorie di fila, è reduce da due sconfitte consecutive, entrambe in casa. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di domenica 14 gennaio sul parquet del Palaleonessa. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Brescia-Treviso, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su DMAX; oltre che in streaming sul relativo sito o su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.